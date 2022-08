Wat een ontknoping! Zussen Nele en Tinne Gilis treffen elkaar zaterdag in finale EK Squash

Nele en Tinne Gilis, respectievelijk eerste en tweede reekshoofd, hebben zich op het Europees kampioenschap squash in het Duitse Hamburg beiden geplaatst voor de finale van het toernooi. Zaterdag strijden de twee zussen uit Mol om de eindwinst op het EK, waarvan de edities in 2020 en 2021 niet konden doorgaan vanwege de coronapandemie.

De 26-jarige Nele Gilis (PSA 12), die als eerste reekshoofd was vrijgesteld van de eerste ronde, versloeg vrijdag in de halve finale de Spaanse Marta Dominguez Fernandez (PSA 72) met 11-7, 11-2, 9-11 en 11-3 in 44 minuten. Haar twee jaar jongere zus Tinne Gillis (PSA 13) zette de Française Melissa Alves, de nummer 25 van de wereld, met 11-7, 11-8, 7-11 en 11-9 opzij in een wedstrijd van veertig minuten.

Nele Gilis won de vorige editie van het EK in 2019 en hoopt zichzelf op te volgen als Europees kampioene. In 2016 behaalde ze al zilver, gevolgd door twee bronzen medailles in 2017 en 2018. Tinne Gillis, die vorige maand goud veroverde op de Wereldspelen, kan haar eerste Europese titel binnenhalen, na eerder brons te hebben behaald in 2016.