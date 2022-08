Thierry Neuville zet scheve situatie recht en is de nieuwe leider in de Rally van Ieper

Het begon nochtans niet zo goed voor Neuville. In de eerste proef bleek WK-leider Kalle Rovanperä de snelste, en moest Neuville na een klein stuurfoutje meteen meer dan tien tellen toegeven. Rovanperä kon echter al snel aan den lijve ondervinden dat de foutenmarge in Ieper op sommige plekken onbestaande is: al in de volgende proef ging zijn Toyota twee keer over de kop.

Niet dat dat Neuville meteen veel winst opleverde. Halverwege de eerste dag had hij nog steeds 8,8 seconden achterstand op de nieuwe leider, Ford-rijder Evans. Maar dan haalde Neuville het grof geschut boven. Met vier snelste tijden op vier nam hij de leiding in handen, met 2,5 seconde voorsprong op Hyundai-teammaat Tänak.

“Na de middag voelde ik me aan pak beter aan het stuur”, gaf Neuville aan het eind van de dag mee. “In de ochtendproeven werd ik nog een paar keer verrast door het gedrag van mijn wagen, bij de laatste vier proeven kon ik al een beetje meer spelen met de auto. Dat helpt om sneller te gaan, uiteraard. Maar dit betekent niets. We hebben nog een eind te gaan (184,5 km tegen de klok, red.) en één lekke band kan alles overhoop gooien. Dit is verre van afgelopen.”