Waarom België de asielcrisis zo moeilijk onder controle krijgt

Het Klein Kasteeltje is weer open na een dag chaos en gesloten deuren. Maar dat wil niet zeggen dat beelden van asielzoekers die op straat slapen, verleden tijd zijn. De overheid slaagt er nog altijd niet in om iedereen die asiel wil aanvragen te registreren en opvang te geven zoals wettelijk zou moeten. En dat zal nog wel even zo blijven, de situatie is er ook niet in een-twee-drie gekomen. We lijsten de problemen even op.