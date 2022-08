Wouter Vrancken wil zich niet laten overdonderen: “Cercle kan een heel ambetante tegenstrever zijn”

Wouter Vrancken maakte vrijdagmiddag een ruime kern van 21 spelers bekend. Mét Ally Samatta. “Hij is natuurlijk nog niet helemaal top, omdat hij de voorbije weken vooral individueel of in kleine groepjes trainde. We beschikken ook niet over veel data, die zullen we de volgende weken zelf moeten verzamelen. Maar Samatta staat ver genoeg om geselecteerd te worden. Ook Onuachu zet stappen vooruit op training”, aldus Vrancken, die wellicht vasthoudt aan Andras Nemeth als diepe spits. “Drie diepe spitsen kunnen op termijn inderdaad een luxeprobleem veroorzaken. Maar veel liever dat dan dat ik op een bepaald moment moet beginnen schuiven met posities.”

‘Ambetant’ Cercle

KRC Genk kan mits een zege in de rangschikking naast leider Antwerp komen, Cercle lijkt met een 4 op 12 en slechts één doelpunt in vier matchen bovendien niet in topvorm. Maar dat zijn niet de uitgangspunten, die Vranckens analyses voor de wedstrijd zullen domineren.

“Cercle kan een heel ambetante tegenstrever zijn”, zegt de Genkse coach. “Ze hebben een heel specifieke speelstijl, waarbij ze graag en veel druk zetten. Daar moet je klaar voor zijn, zo niet kunnen ze je overdonderen. Heb je tegen hen niet de juiste focus, dan ga je een bijzonder moeilijke avond tegemoet. Kijk naar de reeks die ze vorig seizoen onder coach Thalhammer hebben neergezet. Toon je de juiste focus, dan liggen er ook kansen. De boodschap voor de spelers is dus duidelijk.”