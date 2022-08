Lid van jihadistische “Beatles” tot levenslang veroordeeld in VS

De 34-jarige Britse jihadist El Shafee el-Sheikh, een van de zogenoemde “Beatles” van terreurbeweging Islamitische Staat (IS), is vrijdag door een Amerikaanse rechtbank tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Elsheikh, bijgenaamd Jihadi George, was in april al schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de ontvoering en dood van vier Amerikanen in Syrië. Hij speelde een rol bij de gijzeling en dood van de journalisten James Foley en Steven Sotloff en van de humanitaire werkers Kayla Mueller en Peter Kassig.

Elsheikh maakte deel uit van een IS-cel die tussen 2012 en 2015 in Syrië zeker 27 mensen uit vijftien landen heeft ontvoerd. Sommige gegijzelden werden na betaling van losgeld vrijgelaten. Anderen werden gemarteld en sommigen werden op gruwelijke wijze vermoord. De jihadisten werden de “Beatles” genoemd vanwege hun Britse accent.

Bendeleider Mohammed Emwazi, bijgenaamd Jihadi John, werd eind 2015 bij een Amerikaanse droneaanval gedood. Alexanda Amon Kotey, Jihadi Ringo, zit in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uit. Het vierde lid, Aine Davis of Jihadi Paul, is in Turkije tot 7,5 jaar cel veroordeeld en werd vorige week nog opgepakt in het Verenigd Koninkrijk.