Alle ogen op Zaporizja: komt er straks echt een ‘false flag’-aanval op grootste kerncentrale van Europa?

Komt er straks een ‘false flag’-aanval op de kerncentrale van Zaporizja? Volgens de Russen plannen de VS en Oekraïne een ‘ongeluk’ in de centrale om de Russen in een slecht daglicht te stellen. Volgens Oekraïne plant Rusland dan weer een ‘aanslag’ die het in de schoenen van de Oekraïners wil schuiven. Hoe dan ook leidt élke mogelijke aanval op de grootste kerncentrale van Europa tot groot nucleair gevaar.