Zonhoven

Zestig jaar is Marcel Switten correspondent geweest voor deze krant. In zijn eigen gemeente Zonhoven wordt hij ‘het wandelende archief’ genoemd. Niemand wist meer over het dorp dan hij. Alle artikels en documenten over Zonhoven hield hij bij. Ze worden bewaard bij de Koninklijke Heemkundekring, die hij in 1953 mee hielp oprichten.