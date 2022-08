Fred Hamers, bewoner van Sanderbout in Sittard, heeft zicht op een gevel die wel uit elkaar lijkt gespat. De woningen behoren toe aan een bouwbedrijf uit Peer. — © Karel Hemerijckx

Sittard/Peer

In het Nederlandse Sittard zijn veertien woningen gestut omdat de gevels als velletjes behangpapier naar beneden komen. De huizen behoren toe aan Earth and Eternity Beheer, een bedrijf met zetel in Peer.