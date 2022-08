Drie prachtige wandelingen met kinderen: niet te ver en altijd met een speeltuin in de buurt

Wil je de benen strekken tijdens de laatste dagen van de grote vakantie? Wij kozen drie verrassende wandeltochten voor kinderen: niet te ver, maar altijd met een leuke doe-opdracht of speeltuin in de buurt.

1. Kinderen doen vlinderspelletjes en ouders zien de heide op haar mooist in Lommel

Terwijl kinderen zich op deze vlinderwandeling uitleven met leuke doe-opdrachten, worden ouders verwend met een mooi zicht over de heide. In augustus staat alles in bloei, waardoor je kan genieten van nog meer pracht en praal.

Startplaats? Zandstraat, Lommel

Lengte? 2,2 km, zo’n 3.000 stappen en een halfuur wandelplezier (maar trek best wat meer tijd uit voor de leuke doe-opdrachten en de speeltuin onderweg).

Signalisatie? Groene rechthoek

Nodig? De wandelroute loopt langs halfverharde paden. Makkelijke stapschoenen zijn aangeraden.

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be

2. Ravotten op de Voerenberg, terwijl mama en papa picknicken onder de fruitbomen

Via een holle weg, waar we sporen van dassen terugvinden, klimmen we richting de top van de Voerenberg. Onderweg naar boven kunnen kinderen zich uitleven in het speelbos. Een klauterparcours, grote takkennesten en een boomhut garanderen ravotplezier.

Startplaats? Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 in Voeren. Parkeren kan in de Boomstraat.

Lengte? 3,6 km, 4.900 stappen in 1 uur

Knooppunten? 24 – 23 – 22 – 34 – 33 – 32 – 31 -28 – 24

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be

3. Schattige Galloway’s en vogels spotten in Maaseik

We kiezen deze wandeling om de veelzijdigheid: volledig in het groen en toch toegankelijk voor kinderwagens. Een ideale tocht voor gezinnen die uit zijn op een toertje door de natuur. Ook vogelspotters komen aan hun trekken tijdens deze korte tocht.

Startplaats? Herenlaakweg in Maaseik

Lengte? 2,7 km, goed voor 3.700 stappen in zo’n 40 minuten

Signalisatie? Volg de groene rechthoek

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be

