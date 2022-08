In de Landbouwstraat in Barrier is vrijdag rond 15 uur een kleine brand uitgebroken op een zolder. Door een oververhitte spot werden wat isolatiemateriaal en vezelplaten op zolder aangestraald en begonnen die te smeulen. De brandweer Noord-Limburg kon de brand snel blussen. Op de zolder was er wat rookschade, maar het huis is niet onbewoonbaar. siol