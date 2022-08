Maltese priester zou 150.000 euro aan kerkgiften besteed hebben aan porno

Archieffoto: dit is niet de priester waarvan sprake in het artikel. — © Shutterstock

De priester werkte in de parochie van Marsaxlokk in het zuiden van de Zuid-Europese dwergstaat. Hij moet zich nu voor het gerecht verantwoorden voor het verduisteren en witwassen van geld, meerdere jaren lang, hoewel hij beweert niet schuldig te zijn. De plaatselijke Maltese kerk heeft hem intussen wel geschorst in afwachting van de procedure.

De beklaagde zou volgens het gerecht honderdduizenden euro’s hebben staan op verschillende bankrekeningen, terwijl zijn jaarsalaris zowat 20.000 euro bedraagt. Hij was ook in het bezit van vijf motorvoertuigen en twee auto’s. Bovendien zou hij voor duizenden euro’s aan cheques ontvangen hebben van een demente man, die inmiddels overleden is. Volgens de openbare aanklager zei de priester dat de cheques een vergoeding waren voor eerdere giften aan de man, en dat het geld voor liefdadigheidsorganisaties bestemd was.