Richard Carapaz verlaat Ineos Grenadiers voor EF Education-Easy Post: “Willen samen de Tour winnen”

Richard Carapaz vertoeft momenteel in Spanje. De renner van Ineos Grenadiers wil zijn periode bij de Britse formatie graag afsluiten met de eindoverwinning in de Vuelta. Carapaz, einde contract bij de Grenadiers, maakte vandaag bekend dat hij na dit seizoen de overstap maakt naar EF Education-Easy Post. “Dit is een team met veel ambitie”, verklaart Carapaz zijn keuze.

Het was al langer bekend dat Richard Carapaz Ineos Grenadiers na dit seizoen zou verlaten. Nu heeft de 29-jarige Colombiaan zijn nieuwe team bekendgemaakt. De olympische kampioen trekt na dit seizoen naar EF Education-Easy Post en vindt daar zijn landgenoten Jonathan Caicedo en Alexander Cepeda.

“Dit is een team met veel ambitie en veel dingen die ze willen bereiken”, vertelt Carapaz over zijn overstap. “Ik ben iemand die heel goed in het team kan passen. Ik ben gemotiveerd en was op zoek naar een team met dezelfde doelstellingen als ik. Ik heb de focus en wil proberen de Tour de France te winnen en ik denk dat we dat hier samen kunnen bereiken.”

“Het team wil zijn doelen bereiken en dat is iets heel belangrijks voor mij. Een team als dit dat net als ik een grote ronde wil winnen. Dit is iets waar we veel voor zullen moeten werken, want dit is iets dat veel werk en toewijding vergt, en dat is wat dit team heeft. Ik ben gemotiveerd om me bij het team aan te sluiten om voor deze droom te vechten en het team heeft vertrouwen in mij, dus we gaan samen alles bereiken wat we kunnen”, aldus de Colombiaan, die eerst nog met Ineos de Vuelta wil winnen.

© LAPRESSE

EF Education-EasyPost CEO Jonathan Vaughters is verheugd: “Carapaz is een van mijn favoriete renners”

“Carapaz is altijd een van mijn favoriete renners geweest”, zegt hij, “en niet alleen omdat hij wint. Carapaz wint met intelligentie, timing, agressiviteit en grit. Hij won de Giro omdat hij heel slim was en precies op het juiste moment aanviel. Hij was ongelooflijk korrelig en bereid om een ​​risico te nemen om het te doen, en hij heeft het voor elkaar gekregen. Dat waardeer ik.”

“Op de Olympische Spelen hetzelfde. Hij timede zijn aanval perfect om de gouden medaille te winnen. Voor de stijl van ons team past Richard perfect, want we hebben een leider nodig die races kan winnen met geslepen tactieken en niet alleen met brute paardenkracht. Dat is wat Richard ons brengt en we zijn erg enthousiast om hem zo veel mogelijk te helpen om zijn agressieve en sluwe racestijl te benutten.”