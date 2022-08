Spotgoedkope nagelsalons: zij die te vertrouwen? “Je kan zelfs longkanker krijgen van de stoffen die vrijkomen tijdens het vijlen”

Mensen kijken vaker naar je handen dan je zou denken en een verzorgde manicure schept een goede eerste indruk. Een persoonlijke nagelstyliste, zoals Hailey Bieber en Selena Gomez, gaat misschien een stap te ver, maar een regelmatig bezoek aan de nagelstudio kan wel. En dat kan al voor een spotprijsje in sommige salons, of toch beter niet? “Schimmelnagels, doorgevijlde nagelriemen … achteraf moeten we heel wat schade weer rechttrekken.”