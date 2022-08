Antwerp-CEO Sven Jaecques: “Willen geen sterkhouders meer laten gaan”

So far, so good. En toch heeft Antwerp na de knappe 1-1 tegen Basaksehir nog niks in handen, waarschuwt CEO Sven Jaecques. Een gesprek over de nieuwe wind, de transferperiode en de Conference League.

Sven Jaecques wilde gerust een kort interview geven op de vlucht tussen Istanbul en Luik, maar “dan wel meteen, want ik heb nog genoeg te doen”. De CEO van het stamnummer één was tevreden na de 1-1 tegen Basaksehir. “Ik moet de staf en de spelers complimenten geven. Ze hebben de boodschap goed opgepikt. De cijfers zijn straf: negen wedstrijden gespeeld, zeven gewonnen, twee gelijk. Tegelijk moeten we eerlijk zijn: we moeten het nu wel nog zien af te maken, anders zal de domper groot zijn.”

Er was dus geen euforie - logisch, 1-1 is een goede, maar geen fenomenale uitslag tegen een linke opponent als Basaksehir -, wel vertrouwen: “De vibe zit prima, de focus is groot en op de Bosuil kunnen we op onze twaalfde man rekenen. Het wordt donderdag een belangrijke wedstrijd. Eén die de komende maanden zal bepalen: krijgen we zes extra matchen in Europa of niet? Ik geloof er alvast in. Met de nieuwe staf wordt er goed gewerkt, de nieuwe wind slaat aan. Het is pas midden augustus, het is nog te vroeg om grote uitspraken te doen, maar op dit moment is de balans meer dan positief. En we zullen nog beter worden. Hopelijk zijn deze huidige resultaten voor iedereen een stimulans om op deze weg verder te gaan.”

© BELGA

Transferplannen

Heeft Europees voetbal een impact op de transferplannen van de Great Old? “Als we niet doorgaan tegen Basaksehir, dan zeker wel”, hint Jaecques naar de dan te grote kern – in dat scenario moeten er spelers weg. “Inkomend zullen we zien of er nog opportuniteiten opduiken. Met Marc (Overmars, red.) hebben we iemand in huis met meer ervaring dan wie ook, het is zijn domein. Het is geweten dat we ervoor openstaan om nog een kwaliteitsinjectie te geven, maar jullie moeten geen vijf nieuwkomers verwachten.”

Uitgaand beweegt er weinig bij Antwerp, dat wel nog een oplossing zoekt voor mannen als Lamkel Zé, Seck, Dwomoh en De Sart – zij zitten in de B-kern. “Voorlopig wordt er niet getrokken aan onze basisspelers. Bij een exceptioneel bod komt, moet je als Belgische club altijd luisteren, maar het plan is om geen sterkhouders meer te laten gaan – het evenwicht zit goed.” Met Jean Butez praat Antwerp over een contractverlenging en -opwaardering. “Die gesprekken verlopen constructief.”

Dit weekend snakt iedereen bij Antwerp naar een beetje rust – het seizoensbegin is al slopend geweest. “Ikzelf ga ook even van wat family time genieten”, aldus Jaecques. “Om nadien vol te focussen op donderdag. We willen onze goede reeks aanhouden.”