Festivalroute in Colruyt Zonhoven loodst festivalgangers langs bier, sterke drank en comfortfood

“De paletten met cara-pils zijn goed aangevuld,” toont garant Erwin Bergen van de Colruyt in Zonhoven. “De nieuwe vestiging van onze winkel ligt immers vlakbij het festivalterrein. En dus hebben we nagedacht hoe we het best die mensen hier konden ontvangen. Zo groeide het idee van een ‘festivalroute’ dwars door onze winkel. Met pijltjes hebben we die route uitgestippeld tussen de rayons. Zo komen ze automatisch langs het bier, de sterke drank en het handige comfortfood. Een geweldig succes is het al: vooral in de namiddag loopt het hier vol festivalgangers die nu dus niet lang hoeven te zoeken. Zij moeten nu niet lang zoeken, en ze kunnen snel verder vieren.” (TR)