Brit Dan Bigham veegt werelduurrecord van Victor Campenaerts van de tabellen

Victor Campenaerts is zijn record kwijt. Het uurrecord van onze landgenoot werd gebroken door de Brit Dan Bigham. Die reed maar liefst 55,548km in een uur. Campenaerts kondigde eerder al aan dat zijn record van de tabellen zou geveegd worden, en zo geschiede. Campenaerts was online alvast een aandachtig toeschouwer. “Wat een gekke rondetijden”, was onze landgenoot allerminst ontgoocheld.