Neen, je wordt niet écht gerickrolled, want Rick Astley heeft een nieuwe versie van zijn legendarische videoclip opgenomen. De 56-jarige zanger recreëerde de video van zijn monsterhit ‘Never gonna Give you up’ voor het verzekeringsbedrijf AAA Insurance. Dezelfde outfits, achtergrond én danspasjes: “Dit is een geweldige trip down memory lane”, aldus Astley.