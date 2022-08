Bijna 140.000 Vlamingen hebben tweede job

Bijna 1 op 20 werkende Vlamingen heeft naast zijn professionele hoofdactiviteit ook nog een tweede job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “In 2019, voor de coronacrisis, hadden 137.900 Vlamingen tussen 20 en 64 jaar een tweede activiteit naast zijn of haar job. In 2021 steeg dat aantal naar 139.300 personen, wat ook neerkomt op ongeveer 4,8 procent van de werkende bevolking met een woonplaats in Vlaanderen. Er is in Vlaanderen geen significante verandering op te merken voor en na de coronacrisis in het aantal personen met een tweede job”, stelt Ronse vast.