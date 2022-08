verdachte doodslag rendez-voushotel Casa-Blanca in Eksel blijft in de cel

De 37-jarige T.E. uit Lommel blijft in de cel op verdenking van zijn betrokkenheid bij de dood van stadsgenoot D.P. (41). De veertiger stierf negen jaar geleden na een nacht in het rendez-voushotel Casa-Blanca in Eksel.

Voor de raadkamer werd vrijdag de aanhouding van de Lommelaar bevestigd. Hij verblijft sinds het begin van deze zomer in voorhechtenis op verdenking van doodslag. Negen jaar geleden, in september 2013, bracht hij de nacht door met D.P., een ondernemer uit we horecawereld. Het duo trok na een avondje stappen naar de Casa-Blanca aan de Eindhovensebaan in Eksel. De daaropvolgende middag ontdekten de hulpdiensten het levenloze lichaam van de veertiger. Hij lag naast het bed van de geboekte kamer. Na de feiten werd T.E, toen 28 jaar, al een eerste keer aangehouden. Zo waren er tijdens het onderzoek tal van verdachte omstandigheden komen bovendrijven. De verdachte sloeg bijvoorbeeld pas uren na de feiten alarm. Naar eigen zeggen uit paniek, maar er werden ook inwendige verwondingen, zoals bloed in het strottenhoofd, aangetroffen. T.E verklaarde destijds dat het om een natuurlijk overleden ging en twee maanden nadat ze hem hadden vastgezet mocht hij de gevangenis zonder voorwaarden verlaten. Het onderzoek leek inderdaad uit te gaan richting een overlijden zonder kwaad opzet, maar recent doken plots toch enkele nieuwe elementen. De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg brachten het bewijsmateriaal aan en de onderzoeksrechter ging opnieuw over tot een aanhouding van T.E. intussen zit het gerechtelijk onderzoek in zijn laatste fase.

Mark Huygen, advocaat van de verdachte, liet vrijdag al verstaan beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de raadkamer.