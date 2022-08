Yann Gboho moet Matondo doen vergeten bij Cercle

Cercle Brugge heeft de vervanger van Rabbi Matondo beet. Yann Gboho moet de nieuwe winger van groen-zwart worden. Het heeft even geduurd, maar na de 4 op 12 vond men bij Cercle dat het tijd was om toe te slaan. Cercle vond een akkoord met het Franse Rennes om Yann Gboho (21) definitief over te nemen.

Of Gboho Matondo kan doen vergeten is nog maar de vraag. De statistieken van de Fransman ogen niet geweldig, maar die van Matondo waren dat ook niet toen hij van Schalke naar Cercle kwam. Gboho is een Fransman met roots in Ivoorkust. Hij speelde in de jeugd van Rouen en stapte daarna over naar Stade Rennes. Hij debuteerde er drie jaar geleden tegen de moederclub van Cercle, AS Monaco. Gboho speelde meer dan 30 matchen voor Rennes en ook Europees. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Vitesse Arnhem waar de winger voor extra creativiteit moest zorgen. Ook bij Cercle hopen ze dat hij dat tikkeltje creativiteit kan brengen. Echt slagen in Nederland deed Gboho niet, hij kwam op drie fronten (competitie, beker en Conference League) in actie in zowat 30 wedstrijden en scoorde drie keer. Hij speelde nooit blessurevrij en begin april werd hij geopereerd aan de lies. Vitesse lichtte de optie niet. Hij had nog een contract van 1 jaar in Rennes zodat hij weinig kostte.

Nog twee Mexicanen en middenvelder op komst

Cercle lijkt nu zo goed als klaar met de transfers. Vandaag tekent er ook nog een jonge buitenlandse middenvelders en er strijken eerstdaags ook twee Mexicanen neer in Brugge. Dagoberto Espinoza en Teun Wilke bereikten een overeenkomst met hun landgenoot Carlos Avina. Espinoza is een middenvelder van CF America. Wilke speelde in Holland voor de jeugd van Heerenveen maar is nu Mexicaans belofteninternational. Het is de bedoeling dat beiden met de U23 van Cercle in tweede nationale zullen spelen.