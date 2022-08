Nu of nooit: de ‘onmogelijke’ uitdaging van rijzende ster Femke Bol, vanavond deel twee van drie

“Ik weet dat het moeilijk is . Maar af en toe moet je in het leven een risico nemen om het onmogelijke te presteren.” Niet één, niet twee maar drie keer goud in een van de slopendste afstanden op de atletiek: wonder woman Femke Bol heeft al eentje in the pocket, vanavond en zaterdag moeten deel twee en drie volgen.

De Nederlandse ‘frontvrouw’ Femke Bol weet verduiveld goed genoeg dat ze aan een huzarenstukje is begonnen op het EK, amper een maand na een WK in Amerika, na een bijbehorende jetlag van 9 uur. Deel één is al gelukt: zich tot Europees kampioene kronen op de 400m. Deel twee staat vanavond op het spel, om 21.45 uur: zich tot Europees kampioene kronen op de 400m horden. En deel drie staat komende zaterdag geprogrammeerd: met de estafettevrouwen haar derde gouden plak behalen op de 4x400m. Bol is amper 22 jaar.

Als ze vanavond de dubbel 400m-400m horden haalt, dan heeft ze al geschiedenis geschreven. Niemand die haar dat voordeed, en al zeker niet de triple 400m/400m horden/4x400m, omdat de combinatie op papier behoorlijk pittig is. Concreet: zes wedstrijden in zes dagen, dat is bijzonder slopend in disciplines als de 400m en de 400m horden. Niet voor niets weigerde Usain Bolt, wereldrecordhouder 100 en 200m en toch De Ster van de atletiek de voorbije jaren, zich toe te leggen op de 400m, want het vergt beestenarbeid, trainingen tot – sorry maar het is zo – kotsens toe. Bol: “Ik weet hoe uniek de dubbel zou zijn, en hoe bijzonder als ik na die dubbel ook nog eens de estafette. Maar het is ook een unieke kans.” Nu of nooit, omdat het programma het toelaat – op een WK of de Olympische Spelen, waar de concurrentie groter is, wil ze zich daar niet aan wagen.

Dat ze vanavond haar tweede gouden plak behaalt, is bijzonder realistisch. In Europa reikt niemand aan haar hielen op de horden, zelfs op wereldvlak behoort ze tot de allerbesten. Op het WK een maand geleden moest ze enkel buigen voor de Amerikaanse Sydney McLaughin, die er een wereldrecord tegenaan gooide.

Ook de nieuwe regels helpen haar een handje. Door dat gewijzigde reglement hoeft de toptwaalf op een nummer de series ook niet te lopen en stappen ze gelijk in in de halve finales. Anders had ze nóg eens twee wedstrijden meer moeten lopen.

Maar dan nog is het straf wat ze wil waarmaken. Op een kampioenschap is het niet even een wedstrijd lopen, en klaar. Zo moest ze na haar goud op de 400m nog naar de dopingcontrole, en daarna het gebruikelijke ritueel ijsbad en kine, en daarna eten. Ze lag om 1 uur in haar bed, kon de slaap door de adrenaline van het eerste goud pas twee uur later vatten, en ze werd wakker om 7.30 uur, op naar de volgende wedstrijd van het EK. “Ik wilde dit gewoon proberen. Nu ben ik nog jong, nu herstel ik nog snel. Wie weet hoe ik eraan toe ben over vier jaar op het volgende EK.”