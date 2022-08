Genk

Elke week opnieuw contacteren lezers onze redactie omdat ze geld kwijtgeraakt zijn via hun bank. Zo ook Louis en Jacqueline, twee zeventigers uit Genk. Zij zijn 2.800 euro kwijt. Het ging zomaar van hun rekening bij bpost bank. “We zijn nochtans niet dom. We lezen genoeg over phishing in de krant.”