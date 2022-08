Waar eet … roeier Ward Lemmelijn? “Mijn favorietje ligt aan het water, daar voel ik me altijd thuis”

Roeier Ward Lemmelijn deelt zijn beste adresjes in en rond woonplaats Sint-Truiden. — © RR

Als wereldkampioen indoorroeien Ward Lemmelijn niet op zijn ergometer zit, houdt hij van een festivalletje met vrienden en lekker uit eten. Hij deelt zijn beste adresjes in en rond woonplaats Sint-Truiden. “Als mijn vrienden een lekker vleesje kiezen, ga ik voor de kipburger.”

Botanique in Hasselt

“Ik ga regelmatig fitnessen in Hasselt en daarna spring ik voor een gezonde hap binnen bij Botanique. De burgers met kip zijn er de max. Die bestel ik meestal met zoete aardappel erbij. Verder is het een heel gezellig zaakje, beetje out-of-the-box en met supervriendelijke uitbaters.”

Botanique, Zuivelmarkt 11 in Hasselt. Open: ma, di en do 17-22.30 uur, vrij en za 12-15 uur en 17-23 uur, zo 11-16 uur. Info: www.botaniquehasselt.be

© Botanique

Esaki in Hasselt

“Mijn vriendin Mirthe en ik zijn echte sushiliefhebbers. Bij Esaki is de sushi altijd heel erg vers en lekker. Ik lust er alles op de kaart, maar een van de sushiboten staat toch altijd op het bestellijstje.”

Esaki, Maastrichterstraat 98 in Hasselt. Open: di t.e.m. zo 11-14 uur en 17-22 uur. Ma gesloten. Info: www.esakihasselt.be/

© RR

Cosmo Café in Sint-Truiden

“Een gezellige zaak, op fietsafstand van waar we wonen. Lekker makkelijk dus. Hier kom ik graag chillen met wat vrienden. Dan bestellen we een drankje en wat tapas erbij. Meer moet dat niet zijn!”

Cosmocafé, Grote Markt 66 in Sint-Truiden. Di, wo, do en zo open van 10.30 uur tot middernacht. Vrij open tot 1 uur ’s nachts en op za van 8.30 uur tot 1 uur ’s nachts. Gesloten op ma. Info: www.cosmocafe.be

The Barn – Blend by Rauw in Hasselt

“Een plek aan het water, daar voel ik me altijd thuis. Daarom vind ik Quartier Bleu heel fijn om te vertoeven. Rauw is er een van mijn favorieten om iets lekkers te gaan eten. Bij The Barn kies ik graag voor de gezondere opties op de kaart: de kipburger. Mijn vrienden kunnen dan volop voor het iets vettigere vlees gaan. (lacht) Voor elk wat wils dus.”

Blend by Rauw, Slachthuiskaai 5c in Hasselt. Open: ma, woe, do, zo 12-23 uur, vrij en za 12 uur-middernacht. Dinsdag gesloten. Info: www.rauwblend.be

© Luc Daelemans

Ipanema in Hasselt

“Hier krijg ik een instant zomergevoel. Het is er fijn om te zitten en samen te genieten van de muziek en een drankje. Meestal opteer ik voor een mocktail of bruiswater, aangezien ze geen chocomelk op de kaart hebben. (lacht) Ik drink heel strikt geen alcohol, zeker tijdens het trainings- en wedstrijdseizoen.”

Ipanema, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Open: woe, do, vrij en za vanaf 14 uur. Ma, di en zo gesloten. Info: www.ipanema.versuz.be