Gluren bij BV’s. Klaasje overwint ravijnen en Evi Hanssen treedt toe tot het klooster

De romantiek viel deze week niet weg te denken uit BV-land. Evy Gruyaert kondigde aan dat ze na elf jaar verloofd is met haar vriend en Josje Huisman heeft een nieuwe vlam. Genoeg gepraat, over naar de foto’s.

Na elf jaar en twee kinderen stappen Evy Gruyaert en haar vriend Frederik De Proft binnenkort in het huwelijksbootje. Gruyaert maakte het nieuws zelf bekend via Facebook. Ze heeft het over “een meisjesdroom die waargemaakt wordt”. Wij wensen hen alvast veel geluk samen!

De één kiest voor een strandvakantie, de ander pakt het wat avontuurlijker aan. Klaasje Meijer is duidelijk eerder van het sportieve type en wandelt er dus op los in Zwitserland. En daarbij viel ze meermaals bijna in een ravijn, dus dat pintje was welverdiend!

Evi Hanssen is bezig aan een nieuwe reeks voor NPO 2 en daarvoor trekt ze naar het klooster. Ze maakte alvast een stop van drie dagen bij de monniken van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

Rodanya Kelsey, gekend van haar deelname aan Temptation Island, is in verwachting. En niet zomaar, want er is namelijk een tweeling op komst. Dat zie je ook aan haar buik en in een Instagram Story maakt ze zich daar zorgen om. Op 23 weken is haar buik nu al even rond als toen ze 40 weken zwanger was van zoontje Levay Ace. Benieuwd wat dat gaat geven!

Josje Huisman is in haar nopjes en niet zonder reden. Op Instagram deelde ze enkele kiekjes van haar nieuwe liefde, met wie ze enkele dagen in Parijs vertoefde. Ziet er in ieder geval erg romantisch uit!