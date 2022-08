ROYALS. Prins Charles lanceert zich in de beautywereld en koninklijke verhuisplannen

Dat Kate Middleton er altijd goed uitziet, is geen geheim. Ochtend of avond, casual of chic: de hertogin weet haar look steevast goed te kiezen. Tijdschrift Tatler verkoos haar deze week dan ook tot best geklede vrouw van het jaar 2022. Volgens het blad doet ze “oude glamour herleven, het bewijs dat een goede smaak nooit uit de mode raakt”. Amen!

Jazmin Grace Grimaldi, de oudste dochter van prins Albert van Monaco en Tamara Rotolo, heeft een nieuw stulpje gekocht. En niet zomaar één. Ze telde volgens Dirt maar liefst 3,3 miljoen dollar neer voor een villa uit 1965 in de Hollywood Hills. Het uitzicht zou naar verluidt adembenemend zijn, met zicht op het Griffith Oberservatorium, het Hollywood Sign én de skyline van Los Angeles.

Het nieuwe stulpje van Jazmin Grace, mét uitzicht. — © Keller Williams

Jazmin Grace is niet de enige royal met verhuisplannen. De Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi verhuizen naar de Cotswolds en dat betekent dat zijn bachelorflat leeg staat. Zonde, dus kunnen geïnteresseerden het appartement nu huren voor 1.050 euro per week. Niet niks, maar eerlijk, het interieur is redelijk adembenemend!

© BHHS London Properties

Schoonmama’s, het is niet altijd een makkelijke kwestie. Koningin Rania van Jordanië bewijst het tegendeel want ze sluit haar nieuwe schoondochter Rajwa Al Saif, de verloofde van troonopvolger Al Hussein, letterlijk in de armen!

Prins Charles is van vele markten thuis en dat heeft hij deze week nog maar eens bewezen. In samenwerking met Penhaligon stelde hij een parfum samen met als inspiratiebron zijn favoriete tuinencomplex, Highgrove Gardens. Lavendel, geranium, mimosa ... Het belooft in ieder geval een fleurige geur te zijn. Het parfum kost 155 pond oftewel 183 euro en koop je hier.

Camille Van Puymbroeck