Het ‘danserke’ krijgt 18 maanden cel: “Ik had geen slechte bedoelingen, ik wou iets hebben om te eten”

Het beruchte ‘danserke’ is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. In juni beroofde hij vier slachtoffers in de Hasseltse uitgaansbuurt. Hij verschalkte zijn slachtoffers door een dansje uit te voeren om dan hun gsm of portefeuille te stelen.

“Ik heb er spijt van”, stamelde de man op zijn proces. “Ik had geen slechte bedoelingen. Wel had ik problemen met mijn echtgenote. Eigenlijk wou ik gewoon iets hebben om te eten.” Het danserke - de naam die het parket aan het dossier gaf - vertelde zijn inspiratie gehaald te hebben op tv. Bij Axel Opgelicht naar verluidt. “Ik kon het onmiddellijk.”

High five

Op vier juni sloeg het danserke een eerste keer toe. Hij sprak rond 3.30 uur een Hasselaar en zijn vriendin aan. Na wat schuurwerk ontvreemdde de dader het etui met de bankkaarten van het slachtoffer. Via contactloze betalingen shopte hij voor 56,90 euro in een nachtwinkel en nuttigde enkele consumpties in café Van Gogh. Later die avond graaide hij volgens dezelfde werkwijze nog een portefeuille weg bij een tweede slachtoffer. Op 8 juni richtte de twintiger zijn pijlen op een Hasseltse Pokémonvanger. “Hij maakte een babbeltje en gaf me tot drie keer toe een high five om vervolgens tegen mijn been te tikken. ‘Een manier om jongeren te begroeten’, zei hij. Vervolgens zette hij het op een lopen en was ik mijn geld kwijt”, sprak de gedupeerde uit Kermt. Een dag later haalde de man, zonder vaste verblijfplaats, zijn dansbenen voor het laatst boven. Deze keer bedroeg de buit een iPhone.

Mededaders

Met de hulp van camerabeelden in de Hasseltse binnenstad kwam de politie de jonge dader op het spoor. “Door met de slachtoffers op straat te dansen, werden zij met een beenveeg uit evenwicht gebracht waarna hij de feiten onopgemerkt pleegde. Op uiterst slinkse wijze zijn de slachtoffers bestolen van hun portefeuille en waardevolle goederen. Een compleet gebrek aan besef van normen en waarden”, aldus het vonnis. Omdat de jongeman nog een blanco strafblad had, krijgt hij nu uitstel voor de helft van de opgelegde straf van 18 maanden cel. Daarnaast moet hij 600 euro boete betalen. Een tweede Marokkaanse man van 33 jaar die op de uitkijk stond, is veroordeeld tot 16 maanden cel effectief. Dat hij zijn kat naar de rechtbank stuurde, kon de rechter niet appreciëren. Een derde dader, een Bilzenaar van 35, gaf eveneens verstek. Hij verkocht de gestolen gsm’s en moet voor zes maanden naar de cel voor heling. De Pokemonjager was de enige die zich burgelijke partij stelde en kreeg een schadevergoeding van 800 euro toegewezen.