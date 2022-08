Thomas De Gendt: “Topdagen worden zeldzamer”

Thomas De Gendt (35) begint vrijdag aan zijn 23e grote ronde, zijn achtste Vuelta. In de Ronde van Spanje won hij in 2017 een etappe, in 2018 pakte hij de bergtrui. Nu wil hij zich opnieuw in het offensief tonen. “En hopelijk een ritje meegraaien”, klinkt het.

De Gendt won verder ook al twee etappes in de Tour en twee in de Giro. “Het was heel fijn om in de Giro van dit jaar opnieuw te kunnen juichen, zeker na een moeilijke periode”, zegt hij. “Ik had toen echt een topdag. Het geluk was aan mijn zijde en ik kon het afmaken. Zulke topdagen worden op mijn leeftijd steeds zeldzamer, maar ik hoop om hier in de Vuelta nog eens zo’n moment te hebben en wie weet kan ik dan een etappe winnen. Gelukkig wordt in de ploeg niet alleen naar mij gekeken. We zijn hier met een offensief team, zonder sprinter, en iedereen kan zijn kans gaan.”

“Ik reed geen Tour en spendeerde veel tijd op trainingskampen. Ik voel me dus iets frisser dan normaal op dit moment van het seizoen, vooral mentaal. Anders tel ik in deze periode af naar het einde, nu is dat niet het geval. Ik kijk er echt naar uit om te koersen.”

“Het wordt jaar na jaar en koers na koers moeilijker om te winnen in een grote ronde”, antwoordde hij op de vraag hoe het voelt om de ‘King of breakaways’ te zijn. “Die titel, wat zegt me dat? Wel, dat ik in het verleden heel succesvol was in de vlucht. Maar nu heb ik toch het gevoel dat andere renners beter zijn in het jagen op ritzeges, zoals Kämna of Mohoric om twee namen te noemen. Voor mij had je Voeckler die deze titel kreeg, daarvoor Jens Voigt, en voor hem Jacky Durand. Elke periode heeft wel zo’n renner. Nu is het tijd om die titel eens aan iemand anders te geven”, lachte De Gendt.