Goldband laat Main stage al vroeg op de dag compleet ontploffen

Voor de duidelijkheid. “Iedereen gaat dood”, is een bekende line uit de hit Requiem. De bandleden zongen dat met volle overgave, maar namen het zelf bijna iets te letterlijk. Ze hadden duidelijk niets opgestoken van de zware voetblessure die zanger Boaz Kok opliep bij het optreden op Rock Werchter. Na tien minuten hadden ze al bijna twee keer hun nek gebroken bij mislukte pogingen om op elkaar schouders te klimmen.

© BOUMEDIENE BELBACHIR

Met hun aanstekelijke, grappige en krachtige set brachten ze het publiek meteen in hogere sferen. Al snel werd er gedanst, nog een beetje later volgden stevige moshpits. Bij Witte was, Noodgeval en Alles kapot was er het meeste ambiance. We kregen spontaan Joost-2019 vibes als we het enthousiasme bij het publiek zagen. “Tot volgend jaar”, riepen de mannen bij het aftreden van het podium. Graag.

© BOUMEDIENE BELBACHIR

© BOUMEDIENE BELBACHIR