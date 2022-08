Ally Samatta meteen in de Genkse wedstrijdkern tegen Cercle Brugge

Wouter Vrancken maakte vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de thuiswedstrijd van zaterdagavond (18.15u) tegen Cercle Brugge. Daarin is meteen een plaatsje weggelegd voor nieuwkomer Ally Samatta.

“Hij is natuurlijk nog niet helemaal top, omdat hij de voorbije weken vooral individueel of in kleine groepjes trainde. Maar Samatta staat ver genoeg om geselecteerd te worden. Ook Onuachu zet stappen vooruit op training”, aldus Vrancken, die wellicht vasthoudt aan Andras Nemeth als diepe spits. “Drie diepe spitsen kan op termijn inderdaad een luxeprobleem veroorzaken. Maar veel liever dat dan dat ik op een bepaald moment moet beginnen schuiven met posities.”

De Genkse coach selecteerde 21 spelers. Ook Castro, die de voorbije dagen hinder ondervond van een lichte blessure, is van de partij, nadat hij vrijdag voluit trainde.

De 21 namen: Vandevoordt, Leysen, Penders, Munoz, Preciado, Cuesta, McKenzie, Didden, Arteaga, Jukleröd, Ouattara, Hrosovsky, Heynen, Galarza, Castro, El Khannouss, Trésor, Paintsil, Nemeth, Onuachu, Samatta.