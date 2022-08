Kindergemeenteraad plaatst moswand op verschillende plaatsen in Tongeren

Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen om te ervaren wat 'democratie' is en wat het inhoudt. De vergadering van de kindergemeenteraad is het geschikte moment om kinderparticipatie toe te passen. Zo worden zij een schakel in de beslissingsprocessen die hen aanbelangen. "Tijdens onze wekelijkse vergaderingen werd er gezocht naar een kunstproject om onze stad nog mooier en aangenamer te maken", zegt schepen van jeugd An Christiaens. "Uit de verschillende ideeën ging de voorkeur van het J-team naar het plaatsen van een moswand op een 3-tal plaatsen in Tongeren. We gingen voor elke locatie opzoek naar een gepaste tekening of tekst."

De drie gekozen locaties en teksten/tekeningen zijn: de keermuur langs de Lakenmakerstoren: een 3-tal vissen die uit het waterspringen, de buitenmuur aan de zijkant van het Praetorium: 'Durf Leven' en de buitenmuur van Gasthuiskapel nosocomium (betekent: een plaats waar mensen die ziek of gewond zijn behandeld en verzorgd worden).