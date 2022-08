Kel en Willem Ofori: “Samen met je broer kunnen voetballen is speciaal.” — © Serge Minten

Het ene moment zit je met superster Paolo Maldini rond de tafel om de transfer van één van de meest begeerde spitsen in Europa af te handelen. Het andere moment sta je samen met je broer op het trainingsveld van Sporting Hasselt. Een flits in het leven van Willem die samen met zijn broer Kel het voetbalplezier nastreeft in Hasselt.