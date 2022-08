Festival 100% Retro met o.a. Lotti en Soulsister plots afgelast, nieuwe datum in 2023

Het muziekfestival 100% Retro in Bobbejaanland gaat morgen, 20 augustus, niet door. Een dag voor het begin van het event kregen mensen die al een ticket kochten een mailtje dat er een nieuwe datum in 2023 is geprikt.

“Ondanks de veelbelovende verkoopresultaten in aanloop van het retrofestival 100% Retro in Bobbejaanland, kon de lijn niet doorgetrokken worden door de actuele economische situatie”, laten de organisatoren weten in een mailtje. “In samenspraak met verschillende partners is beslist om het evenement te verplaatsen naar zondag 20 augustus 2023. De tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.”

Het retrofestival in pretpark Bobbejaanland had al drie edities achter de rug maar de kaartenverkoop viel dit jaar blijkbaar tegen. Op 15 augustus liet de Facebookpagina van 100% Retro nog uitschijnen dat alles op 20 augustus zou doorgaan zoals gepland.

Het muziekfestival beloofde artiesten uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 en had dit jaar dertig acts op de affiche onder wie The Fortunes, The Dinky Toys, Helmut Lotti, Londonbeat, UDO, The Trammps, Frans Bauer, Mama’s Jasje, Johnny Logan, 2 Unlimited en Soulsister.

Wie toch al een kaartje kocht, mag mailen naar de organisatie voor meer info via info@100procentretro.be.