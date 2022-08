Jonge vrouw (19) opgepakt voor poederbrieven aan huisvestingsmaatschappij en politie, interventies kosten bijna 20.000 euro

Op 2 augustus werd een poederbrief bezorgd bij sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen in Dendermonde. Dit ging gepaard met een volledige ontplooiing van de lokale politie en de brandweer. Alle personeelsleden werden geëvacueerd. Twee medewerkers werden onderzocht in het ziekenhuis.

De brief werd opgehaald door de civiele bescherming en geanalyseerd door het Federaal Oriëntatie Laboratorium van Defensie. “Iemand van ons personeel heeft de brief opengemaakt en toen duidelijk was dat er een onbekend poeder in zat, hebben we meteen maatregelen genomen”, zei Piet Pauwels, de directeur van De Volkswoningen, daar toen over. “De twee personen die met de brief in aanraking zijn gekomen, hebben een bloedtest ondergaan en de andere mensen zijn naar huis gestuurd.”

“Impulsieve daden”

Uit de analyse van het lab bleek dat de brief geen gevaarlijke stoffen bevatte. Twee en drie dagen later kreeg de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw een poederbrief, waarbij de volledige procedure opnieuw in gang werd gezet. Ook op 16 en 17 augustus werden twee poederbrieven met de post bezorgd aan de lokale politie Dendermonde. Geen van de vier brieven bevatte gevaarlijke stoffen.

Op basis van doorgedreven onderzoek heeft de lokale politie van Dendermonde op woensdag 17 augustus een 19-jarige vrouw opgepakt, die later op de dag bekentenissen heeft afgelegd. “De betrokkene verklaart dat zij zich niet bewust was van de impact van de poederbrieven op de medewerkers van Volkswoningen en de lokale politie”, zegt korpschef Patrick Feys van de lokale politie. “Volgens de eerste vaststellingen in het onderzoek zou het eerder gaan om impulsieve daden.” De jongedame werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

De hulpdiensten berekenden intussen de gemaakte kosten voor de vijf oproepen. De inzet van politie, brandweer, civiele bescherming en Defensie wordt voorlopig geraamd op 19.375 euro. Het nadeel dat De Volkswoningen heeft geleden door gedurende twee dagen haar lokalen te moeten ontruimen en haar personeel heeft laten telewerken, werd nog niet geraamd.