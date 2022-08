PODCAST. Post voor Bongo: “Kinderen stuurden hem tekeningen en verjaardagswensen”

Journalisten Lien Vande Kerkhof en Kato Poelmans zetten hun zoektocht naar het echte verhaal achter de legendarische dierentuin uit Limburg voort, en duiken in een zak met brieven voor Bongo. De chimpansee was niet alleen de lieveling van de familie Wauters - hij werd opgevoed als een mensenkind - maar ook de oogappel van het dierentuinpubliek. “Vooral kinderen waren gek op hem”, reist Jef Habex terug in de tijd. “Hij kreeg fanmail, tekeningen en zelfs verjaardagswensen toegestuurd.”

Minstens zo memorabel als het kleine mensaapje, was restaurant Safari. Lien en Kato nemen contact op met Jos en Sylvia Ballings, de kinderen van de uitbater. “Zaakvoerder Michel Ballings is intussen overleden”, zegt Kato. “Maar Jos en Sylvia waren als tieners ook werkzaam in het dierentuinrestaurant. Je zou denken dat het banaal is om over een horecazaak te praten in zo een groot verhaal over de zoo, maar niets is minder waar. Toen we een oproep plaatsten op de Facebookpagina van Het Belang van Limburg om te vissen naar herinneringen over De Zoo van Zwartberg was Restaurant Safari het meest genoemde antwoord. Waarom dat zo is, bespreken we met de kinderen van Ballings.”

“Een ander belangrijk onderwerp waar we in deze aflevering op ingaan is het grote voedseltekort voor de vleeseters in het jaar 1986”, vervolgt Lien. “Volgens de familie Wauters was de situatie zo verschrikkelijk dat de dieren brulden van de honger. Hoe de vork precies in de steel zat, onderzoek ik samen met Kato.”

