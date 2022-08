Lummen

In 2019 werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in Thiewinkel en sindsdien zorgt dat voor heel wat problemen. In de Opworp- en Geerstraat werd donderdag en vrijdag droogzuiging geplaatst en op 29 augustus starten de herstellingswerken. “Heel wat jonge bomen zullen dat niet overleven”, klaagt buurtbewoner Valère Vanwetswinkel.