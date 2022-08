Dertien jaar cel voor Canadese miljardair in China

De Canadese miljardair Xiao Jianhua is door een rechtbank in Sjanghai veroordeeld tot dertien jaar cel wegens omkoping, verduistering en andere financiële misdrijven. De investeringsgroep Tomorrow Holding van de in China geboren zakenman, die in het verleden nauwe banden onderhield met de elite van de Communistische Partij, moet ook 55 miljard yuan - het equivalent van 8 miljard euro - aan boetes betalen, oordeelde de rechter in de Oost-Chinese havenstad vrijdag.

De nu 50-jarige Xiao werd vijf jaar geleden opgepakt in het Four Seasons Hotel in Hongkong en naar China gebracht - blijkbaar door Chinese veiligheidsagenten. De man, die een Canadees paspoort heeft, werd sindsdien niet meer gezien. De rechtbank legde hem ook een persoonlijke boete van 6,5 miljoen yuan (945.000 euro) op. Hij had schuld bekend en zijn medewerking verleend, waardoor de straf mild was, klonk het.

Xiao en zijn Tomorrow Holding kochten van 2001 tot 2021 een aantal staatsambtenaren om met aandelen, woningen, contant geld en andere eigendommen ter waarde van in totaal 680 miljoen yuan (98 miljoen euro). Op die manier wilden ze zich onttrekken aan financieel toezicht en zich verzekeren van andere “ongeoorloofde voordelen”, verklaarde de rechtbank. De omgekochte ambtenaren zouden zich in andere procedures hebben moeten verantwoorden. Nog volgens de rechtbank hadden Xiao en de investeringsgroep zo de wet op het financieel beheer en de toezichtregels overtreden en de financiële zekerheid van het land in gevaar gebracht.