Het perfecte pukkelpopontbijt? “Een broodje spek en ei met een vers getapte pint!”

Pukkelpoppers met een duizelingwekkende kater (of gewoon een scheurende maag) kunnen hun honger stillen op de Kempische Steenweg. Of campinggangers ’s ochtends zweren bij croissants of spek en ei? “We hebben om negen uur al cheeseburgers verkocht!”

“We gaan ons nog mooi maken hoor”, lachen Delphine, Annabel, Lauranne, Julie en Sien uit Opglabbeek met hun stralende ochtendhoofd. “Ontbijten doen we met een worstenbroodje van 2,5 euro, best schappelijk volgens ons. En daarna wandelen we door naar de wellness verderop in de straat. We kunnen daar douchen voor 4 euro en er zijn ook stopcontacten om onze elektronica weer op te laden. Morgenvoormiddag gaan we wel even foetelen: dan nemen we de trein naar huis om een nog uitgebreidere douche te nemen!”

“Een worstenbroodje is tijdens Pukkelpop helemaal geen vreemd ontbijt”, zeggen de uitbaters van het standje ten voordele van de Hasseltse voetbalclub Torpedo. “We hebben zelfs al cheese- en bickyburgers verkocht om negen uur ‘s ochtends. Onze verse koffie doet het trouwens ook uitstekend.”

Geen koffie voor een jolige vriendengroep uit Leuven. Jolien, Kyle, Cyriel en - naar eigen zeggen - ‘le roi’, zweren elke ochtend bij een broodje met spek en ei, én een vers getapte pint. “Het was een zure vanmorgen, we zijn er gisteren iets te stevig ingevlogen. Bier bestrijden met bier is het beste middel tegen een kater. Ons ontbijt zal er de komende drie dagen exact zo uitzien als vandaag. Een broodje spek en ei kost hier vijf euro.”

Ook Mirthe uit Kesselt start de dag met een pistolet met spek en ei. “Die vijf euro heb ik er absoluut voor over.”

De broodjes met spek en ei op het eerste eetstandje links van de camping zijn iets duurder, maar ook veel groter. “7,5 euro”, zeggen Jean, Mike, Olivier en Xander uit Genk, die eruitzien alsof ze het rijk belegde stokbrood goed kunnen gebruiken. “Hopelijk helpt dit ons er weer bovenop.”