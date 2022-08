Drie weken na het einde van de voor hem en zijn ploegmaats succesvol verlopen Tour keert Wout van Aert (Jumbo-Visma) terug in competitie. Zondag staat hij in het Duitse Hamburg aan de start van de Bemer Cyclassic, één van de slechts vier wedstrijden die Van Aert rijdt in de aanloop naar het WK in Wollongong. Ploegleider Marc Reef zorgt voor een stand van zaken.