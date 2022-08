Terug van weggeweest: hongerige wolven tonen zich opnieuw aan wildcamera’s

Welkom Wolf verspreidde de camerabeelden die de voorbije dagen in Limburg werden gemaakt. “Op beelden uit Helchteren is een wolf te zien die in mooi ochtendlicht met een wilde prooi in de muil richting militair domein loopt”, verduidelijkt oprichter Jan Loos. “Woensdag kon een wildcamera dan weer een wolf vastleggen in Peer. Beide video’s werden gemaakt in de vroege ochtend, toevallig allebei om 6u16. Het geeft aan dat de wolven lange nachtshifts kloppen. Ze zijn dus niet alleen in het duister actief, maar lopen ook in de vroege ochtend nog rond.”

De Limburgse wolvenroedel bestaat momenteel uit dertien dieren: twee ouders, twee jaarlingen uit 2021 (die overblijven uit een nest van zes, de vier andere werden doodgereden) en negen nieuwe welpen.

“De voorbije maanden is het erg rustig geweest rond de wolf”, aldus Jan Loos. “Sommigen mensen vroegen zich af of de dieren er nog wel waren. Ja dus en ze komen nu weer piepen. Ze moeten wel. De welpen worden ouder en hongeriger terwijl de jonge everzwijnen ook groot worden. De ouders gaan dus op zoek naar ander, makkelijk vindbaar voedsel.”

“In september en oktober zal de wolf zich overal in de provincie weer veel vaker laten zien. Ze zoeken hun voedsel in het hele territorium. Alle alpaca’s, geiten en schapen die niet goed beschermd zijn door een afsluiting, zijn een mogelijke prooi. De wolven weten perfect waar ze wat kunnen vinden. Ze schuimen de hele provincie af en wachten gewoon op het geschikte moment om toe te slaan.”

Vermoedelijk zullen ook automobilisten wel eens een wolf tegenkomen. Uit de waarnemingen van Welkom Wolf blijkt dat de oversteekplaatsen van de wolven over de grote verkeersassen steeds dezelfde zijn. “Die plaatsen worden ook door ander wild gebruikt”, aldus nog Jan Loos. “Hoewel die plaatsen exact gekend zijn, blijft de Vlaamse overheid in gebreke wat betreft de beveiliging van die punten. Ook daar zullen mens en dier binnenkort wellicht de gevolgen van dragen.”