Dilsen-Stokkem

Mathieu Dautzenberg (84) en Marie-Louise Dubois (79) zijn op 18 juli 60 jaar gehuwd. Het diamanten paar heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkindje is op komst. Mathieu werkte op de bovengrond in de mijn van Waterschei en is al 70 jaar lid van de schutterij in Rotem. Marie-louise zorgde voor het huishouden. De jubilarissen gaan graag lekker eten en een kopje koffie drinken met een stukje taart.