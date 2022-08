“Pijnlijk dat aantal blote borsten aantal draken ruimschoots overtreft”: dit vond onze reporter van opvolger ‘Game of thrones’

Welgeteld 3 jaar, 3 maanden en 2 dagen geleden kwam de laatste aflevering van ‘Game of thrones’ op antenne – neen, we gaan niet opnieuw zeuren over dat einde. Lang voor de fans om het zonder dat wekelijkse shot paleisintrige, grof geweld en gratuite naaktscènes te stellen. Door de jaren heen was er sprake van een tiental spin-offs over exotische bestemmingen of lang vervlogen tijden, maar finaal viel de keuze van HBO toch op het ‘House of the dragon’. Wij konden het al bekijken.