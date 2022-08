Beveren huurt Joachim Van Damme voor één jaar van Standard

Ook RWDM was geïnteresseerd in de voormalige sterkhouder van KV Mechelen, maar de voorkeur van Van Damme ging uit naar de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg en zijn doorbraak in het profvoetbal.

Bij Standard paste Van Damme niet meer in de plannen van coach Ronny Deila. De Rouches telden in januari nog 500.000 euro neer voor de middenvelder die in totaal slechts vier keer in actie kwam in officiële wedstrijden voor Standard. Het contract van Van Damme in Luik loopt nog tot 2024.

Van Damme is bij SK Beveren meteen inzetbaar en kan morgen in principe al starten tegen Virton.