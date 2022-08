60 jaar getrouwd: Maria en Theo in Heusden

Heusden-Zolder

Maria Nys (82) en Theo van Ende (82) stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje. Het diamanten paar heeft drie dochters, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Maria had een zelfstandige kapperszaak in het centrum van Heusden en Theo werkte jaren bij wasserij Mireille. Daarna werkten ze samen elke dag keihard aan het uitbouwen van een bakkerszaak op de wekelijkse markten. Nu genieten ze van hun welverdiend pensioen. Hun diamanten huwelijk werd vier dagen lang uitgebreid gevierd in de Voerstreek met de hele familie.