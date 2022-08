Even voor ze naar de luchthaven reden kon het geluk voor Wendy Roggen en Mauro Fumurola in Venetië nog niet op. — © RR

GENK/VENETIË

Het was een schitterende vakantie in Italië voor Maura Fumurola en diens vriendin Wendy Roggen uit Genk, maar de terugvlucht was een hel. “Tweehonderd man dag aan hun lot overgelaten.”