Waarom je maar beter (g)een robotmaaier koopt

Laat het gras maar groeien, althans als het van Sam Gooris afhangt, want de doorsnee Vlaming ziet zijn gazon liever kort en groen. En als een robotmaaier dan nog het harde werk voor je kan doen, is het helemaal feest. Maar niet alle toestellen zijn even veilig, blijkt uit onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop. Eentje is zelfs ronduit gevaarlijk voor huisdieren én je eigen voeten. Maar welk toestel koop je dan wel? En waar moet je op letten?