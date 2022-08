Genk

François Garnier (84) en Juliette Schepers (81) uit Genk stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje, op 13 augustus 1962. François was mijnwerker, Juliette was moeder aan de haard. Het diamanten paar heeft twee dochters en drie kleinkinderen. Tv kijken en vertoeven in hun veranda is hun voornaamste bezigheid.