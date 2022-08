Hasselt

Louis Lemmens (82) en Mariette Vanderheyden (81) uit Kuringen vierden hun diamanten bruiloft. Op 9 augustus 1962 gaven ze elkaar namelijk het jawoord. Ze hebben vier kinderen, acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Louis was drukker bij Het Belang van Limburg en Mariette zorgde thuis vol overgave voor de kroost. Op dit moment is Louis nog actief op RC Hades. Ook Mariette is een bezige bij en is actief lid bij Femma.