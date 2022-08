Zege van Omonia Nicosia in Gent geen toeval. Coach Neil Lennon: “We wisten waar hun zwakheden lagen”

Het plannetje van Omonia Nicosia-coach Neil Lennon werd donderdagavond door zijn spelers perfect uitgevoerd. Wie dacht dat de Cyprioten voetballes zouden krijgen in de Ghelamco Arena kwam bedrogen uit. Omonia trok met 0-2 aan het langste eind tegen AA Gent in de heenmatch van de play-offronde in de Europa League. Dat deed het onder meer door druk te zetten op de Gentse verdedigers en de Buffalo’s het voetballen te beletten. “We hebben AA Gent heel goed ontleed en wisten waar hun zwakheden lagen”, zei Lennon.

Omonia speelde in de eerste helft fris en monter voetbal met een 0-1 ruststand tot gevolg. En die score was nog niet eens overdreven. AA Gent was nergens in de eerste vijfenveertig minuten en kon pas na de rust voor enig weerwerk zorgen. Maar ook daarop had Omonia een perfect antwoord. Het plooide massaal in blok terug, vond voor elke positiewijziging een antwoord en verdubbelde met de ingevallen Barker zijn voorsprong

“Ik ben uitermate tevreden en fier op mijn spelers”, reageerde Lennon. “Ik denk dat de meegereisde fans die mening ook wel delen. De manier waarop we hier speelden, was voortreffelijk. Wij slaagden erin tweemaal te scoren op bezoek bij de Belgische bekerwinnaar. Maar ik duw dan meteen iedereen weer met de voetjes op grond. Wij zijn er zeker nog niet, ook al trekken we met een mooie 0-2 voorsprong terug naar Cyprus. Als je de tweede helft bekijkt, dan weet je dat AA Gent heel veel kwaliteiten heeft. We mogen tevreden zijn over het resultaat, maar we gaan keihard werken om dat gegeven volgende week donderdag te verlengen.”

In de eerste helft deelden de Cyprioten de lakens uit en waren zij duidelijk beter dan de Buffalo’s. “Samen met de staf hebben we AA Gent heel goed ontleed. Ik wist waar hun pluspunten zaten maar ook hun zwakheden. Wij hebben hen onmiddellijk vastgezet en zo kwamen ze er niet uit. In de tweede helft zijn we wat teruggezakt, maar slaagden wij er wel in om op de counter ervoor te zorgen dat het 0-2 werd. Een mooi resultaat noem ik dat, maar we zijn nog maar halfweg de rit”, besloot Lennon.(belga)