Geen Coca-Cola meer voor Messi en Neymar: PSG legt zijn sterren strengere regels op

Cristiano Ronaldo zal het graag horen. Lionel Messi, Neymar, Mbappé en co. mogen voortaan geen Coca-Cola en Ice Tea meer drinken op de club. Het is een nieuwe regel die PSG zijn spelers oplegt om meer discipline en professionalisme te installeren in de Parijse sterrenploeg. Sinds de komst van trainer Christophe Galtier en sportdirecteur Luis Campos gaat het er minder losjes aan toe.

De Franse krant Le Parisien kwam met het nieuws van het frisdrankenverbod bij PSG. Het kan een faits divers lijken, maar dat is het niet. De maatregel kadert in een switch naar meer discipline en professionalisme bij de sterrenploeg. Daarvoor nam het in juli een voltijdse voedingsdeskundige in dienst.

Dat frisdranken als Coca-Cola tot op heden nog mochten worden geconsumeerd op de club, kan te maken hebben met het feit dat Coca-Cola een van de sponsors is van PSG, zo meent Le Parisien. Vorig jaar werd de deal met de Amerikaanse frisdrankengigant nog tot 2024 verlengd.

Maar daar wordt nu paal en perk aan gesteld. De voorbije weken werden al meer regels ingevoerd die voor meer discipline moeten zorgen. Zo is het ontbijt en middageten op de club verplicht voor alle spelers. Tijdens de gemeenschappelijke maaltijden is gsm-gebruik verboden.

Spelers worden dagelijks tussen 8u30 en 8u45 in het trainingscentrum Camp des Loges verwacht. Wie te laat komt, wordt onverbiddelijk naar huis gestuurd. Voorheen kreeg een speler die te laat kwam nog een individuele training.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe schaart voorzitter Nasser Al-Khelaifi (48) zich volledig achter de maatregelen.