Zelenski onder vuur bij eigen bevolking: “Hij draagt ook enige verantwoordelijkheid voor Russische wreedheden”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in eigen land een golf van kritiek over zich heen gekregen na een interview met The Washington Post. Daarin zei hij eerder deze week dat hij vorig najaar al “grimmige waarschuwingen” van de Verenigde Staten kreeg over een oorlogsdreiging vanuit Rusland, maar deze niet openbaar maakte “uit angst dat Oekraïners het land massaal zouden verlaten”.

De Amerikaanse krant publiceerde het interview dinsdag en schrijft dat de kritiek in de loop van de week aanzwol. Oekraïense burgers zouden op sociale media hun ongenoegen hebben geuit en academici stellen volgens The Post onder meer dat de president “hierdoor zelf ook enige verantwoordelijkheid draagt voor de Russische wreedheden”.

Zelenski zei in het interview met de krant dat hij vreesde voor “paniek en een massale vluchtelingenstroom” met als gevolg “economische ineenstorting” als hij de waarschuwingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten met het publiek zou hebben gedeeld. “Sinds oktober vorig jaar zouden we 7 miljard dollar per maand hebben verloren en op het moment dat de Russen aanvielen zouden ze ons in drie dagen hebben verslagen”, stelde Zelenski.

Dat Russische troepen hoofdstad Kiev niet konden bereiken bewijst volgens Zelenski dat hij de “juiste beslissing” nam. “De meeste Oekraïners bleven hier en vochten voor hun thuisland. Hoe cynisch het ook klinkt, dat zijn de mensen die de indringers hebben tegengehouden”, aldus de Oekraïense president.

Dat Zelenski de “economie boven het welzijn van Oekraïners heeft gesteld”, stuit veel inwoners tegen de borst. Zij vinden dat veel dodelijke slachtoffers voorkomen hadden kunnen worden als de bevolking adequaat was voorbereid op de oorlog, schrijft The Post. Anderen verdedigen Zelenski, die met gevaar voor eigen leven achterbleef in Kiev toen de Russen zijn land binnenvielen. Zij vragen zich volgens de krant wel af waarom er niet ter voorbereiding op de naderende oorlog bloedbanken werden opgericht of loopgraven werden gegraven aan de grens met Rusland.